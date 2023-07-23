خطة لتطوير واجهات نهر النيل وإنشاء ممشى للمواطنين

تواصل قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة مشروعات لتطوير واجهات نهر النيل واستكمال إنشاء ممشى سياحى على ضفاف النهر، بهدف خلق مظهر جمالى ومتنزه للمواطنين والحد من التعديات على القطاع المائى.

فى السياق، تفقدت آمال ثابت رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل للوجه القبلي بوزارة الموارد المائية والري الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير واجهات كورنيش النيل الغربي بسوهاج، وذلك بطول 800 متر بهدف خلق مظهر جمالة والحفاظ على جانبى النيل من التلوث البيئي والتعديات.

استعادة رونق كورنيش نهر النيل وخلق مظهر جمالى

تطوير واجهات نهر النيل

أوضحت رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل للوجه القبلي أن المشروع يستهدف استعادة رونق كورنيش نهر النيل في المحافظة، وأيضًا الحفاظ على المجرى المائي ضمن خطة متكاملة للتطوير والحد من كافة التعديات على النهر.

كما يتم تطوير جانبى نهر النيل، لخلق متنزه ترفيهى للمواطنين، وزيادة رقعة المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في المناطق المطلة على النيل، بهدف استعادة الوجه الحضارى للنهر على امتداد جميع المحافظات المطلة عليه.