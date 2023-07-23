درجات الحرارة تتصدر الترند.. متى تنتهى الموجة الحارة؟

متى تنتهي الموجة الحارة؟ بات السؤال الأكثر بحثاً خلال الساعات الماضية من ملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، بعد الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية منذ بداية شهر يوليو، وسط تخوفات من استمرار الموجة الحارة، وانتظار إعلان هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجة الحرارة وتحسن الأحوال الجوية.



درجات الحرارة فى مصر لمدة شهر.. متى تنتهى الموجة الحارة؟

إضافة إلى ذلك زادت معدلات البحث عن معدلات درجات الحرارة في مصر لمدة شهر.. وهل تنتهي الموجة الحارة مع نهاية شهر يوليو.

كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الجارى، مع توقعات باستمرار ارتفاع درجة الحرارة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مما أدى إلى سخونة الأجواء، خاصة في القاهرة ومحافظات الصعيد.



متى تنتهى الموجة الحارة؟

كذلك كشفت بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جميع مناطق مصر، حيث تصل في الظل إلى 38 درجة على القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما ترتفع تحت ضوء الشمس المباشر، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة وظهور شبورة مائية فى بعض الأنحاء، وذلك من الأسبوع الجارى وحتى نهاية أغسطس المُقبل.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة نهاية يوليو، بينما تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع الكبير وعودة الموجة الحارة طوال شهر أغسطس، وذلك نتيجة للتأثر بمرتفع جوى يزيد من الإحساس بالرطوبة وسخونة الأجواء.

درجات الحرارة فى مصر لمدة شهر.. هل تنتهى الموجة الحارة؟

كما ترتفع درجات الحرارة في مصر لمدة شهر، مع زيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع نسبة الرطوبة، وفقاً لجدول درجات الحرارة الآتي:

درجات الحرارة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن زيادة الإحساس بدرجة الحرارة العالية تأتى من ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، محذرة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترة الظهيرة وقبيل العصر.