الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: ثورتا يوليو ويونيو غيرتا مسارات كثيرة فى الشرق الأوسط

ثورتا يوليو ويونيو
ثورتا يوليو ويونيو

كشف الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، عن مسارات التنمية التي قادتها ثورة 23 يوليو ومن بعدها ثورة يونيو.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن ثورتي يوليو ويونيو غيرتا مسارات كثيرة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن مسارات التنمية التي تأتي عقب قيام الثورات ترتبط بمجموعة من الأهداف وهى القضاء على الإقطاع وتنمية الوضع الاجتماعي والاقتصادي الداخلي وتمكين قطاعات الشعب والاستفادة من موارد الدولة.

وأكد أن القيادة السياسية تبذل مجهودًا كبيرًا، للحفاظ على المفهوم الخاص بالتنمية المستدامة عن طريق الحفاظ على البيئة وتحقيق العمل الجاد لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تنمية العمل الاجتماعي الداخلي.

وأشار إلى أن مصر دائمًا هى القيادة الملهمة لكل الشعوب المحيطة بها في الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا إلى أن ثورتي 23 يوليو و30 يونيو غيرتا مسارات كثيرة في الشرق الأوسط.

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