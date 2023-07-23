الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة القديسة تريزا، بالحواصلية.

شارك في الصلاة الأب أنجليوس منير، راعي الكنيسة، بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وراعي كنيسة السيدة العذراء، بالقرية، والشماس نادر ماهر.

وألقى صاحب النيافة عظة القداس بعنوان "الملكوت هو مسيرة طوال حياة الإنسان"، وعقب الذبيحة الإلهية، التقى الأب المطران، مجلس الرعية، حيث واستمع لمقترحاتهم، ثم وضع الأنبا باسيليوس رؤى العمل، خلال الفترة الحالية.

الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا باسيليوس فوزي صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي

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