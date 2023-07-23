الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة السويس تستقبل زيارة من طلاب المراحل قبل الجامعية بسيناء

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبلت جامعة السويس، صباح اليوم، وفدًا من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بسيناء، برعاية وتنسيق مع قيادة الجيش الثالث الميداني، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة.

كان في استقبال الوفد وهيئة الإشراف الدكتور علي حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سعيد حامد عبادي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، طلاب أسرة من أجل مصر ومديري إدارات رعاية الطلاب وخدمة المجتمع بالجامعة.

وقام الدكتور سعيد عبادي في بداية اللقاء بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور مهنئًا الجميع بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، موضحًا أن هذه ليست الزيارة الأولى التي تستقبل فيها الجامعة وفدا من أبناء سيناء.

وأوضح "عبادي" في كلمته أن هذه الزيارات تهدف إلى تقديم عينة من بعض مجهودات الدولة المصرية التي تقوم بها لأجل تأمين مستقبل أبناء مصر بتوفير مستوى متميز من التعليم يؤهل الدارسين لحمل أمانة هذا البلد. 

كما أثنى على جهود قيادة الجيش الثالث الميداني، رئيس الجامعة لتوفير كافة الامكانات لأجل تحقيق أهداف هذه الزيارة.

أعقب كلمة نائب رئيس الجامعة عرض فيلمًا تسجيليًا قصيرا من إنتاج المركز الإعلامي لجامعة السويس بعنوان "ادرس في جامعة السويس" استعرض بعض أنشطة الجامعة تميز برامجها الأكاديمية وانطباعات طلاب الجامعة عن الدراسة في جامعة السويس.

ثم قدم مجموعة من طلاب سيناء فقرة غنائية وطنية حازت على إعجاب الجميع، ثم انتقل الوفد لزيادة كلبة الهندسة حيث تجول الوفد بصحبة د. عربي إبراهيم منسق الأنشطة الطلابية بكلية الهندسة في معمل وورش الكلية واستمع الجميع لشرح بعض المعامل، ووجه بعض الاطفال مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي أكدت على وعي هؤلاء الشباب وحرصهم على المعرفة.

ثم انتقلت الزيارة إلى المعمل المائى بكلية الثروة السمكية، حيث استمع الحضور لشرح من الاستاذ الدكتور عزب طاحون استاذ الاستزراع المائي بالكلية عن إمكانات المعامل وكيفية إنتاج وتصنيع الأسماك.

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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مصر السويس سيناء جامعة السويس الطلاب

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