الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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Azhar| آخر أخبار نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من المتوقع ظهورها خلال أيام قليلة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وينتظر نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 نحو 141509 طلاب وطالبات.

                                    

ينقسم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 كالآتي:

  • 90771 طالبا وطالبة من القسم الأدبي من البنين 56287، والفتيات 34484.
  • 50738 طالبا وطالبة من القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303.
  • موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.
  • يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالبا وطالبة، 535 بنين و 235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.

 

نتيجة الثانوية الازهرية 2023 Azhar

على أقصى تقدير يتوقع ان يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 Azhar بداية الأسبوع المقبل، كما من المتوقع ظهور نتيجة 3 أزهر 2023 نهاية الأسبوع الجاري .

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2023 Azhar

- تظهر نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس الدخول بشكل أساسي على بوابة الأزهر الإلكترونية https://www.azhar.eg .

- يختار طالب 3 أزهر خدمات الأزهر الشريف.

- يضغط الطالب على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 والتي سيتم تفعيلها بعد إعلان ظهور النتيجة ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس

- ثم الضغط على عرض نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري .

 

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استعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

 

اخر اخبار نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 

  • انطلقت أعمال تصحيح نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 Azhar يوم السبت الماضي الموافق 15 يوليو 2023 وستبدأ أعمال الرصد والمراجعة تمهيدًا لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.

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  • تمت أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية 2023 بقسميها علمي/ أدبي ومعهد البعوث الإسلامية.

 

  • شارك في أعمال تصحيح نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، 22 ألفا و428 مصححا في 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهم (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

 

  • كان قد بدأ طلاب وطالبات القسم العلمي الامتحان في يوم السبت الموافق 3 يونيو الماضي، واختتموا الامتحانات في يوم 12 يوليو الجاري، أدوا الامتحانات خلال هذه المدة في (17) مادة.
نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة الازهرية 2023 نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس بوابة الازهر الالكترونية بوابه الازهر الالكترونية للنتائج

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