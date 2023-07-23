الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأمريكية: أوكرانيا ستتلقى مقاتلات إف 16 بعد عدة أشهر

انتوني بلينكن
انتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها التي احتلتها روسيا، لافتاً إلى أن الهجوم المضاد لأوكرانيا يسير بصعوبة وسيستمر عدة أشهر.

وأشار إلى أن أوكرانيا ستتلقى مقاتلات F 16 من الولايات المتحدة، موضحا أن التسليم سيستغرق عدة أشهر.

وأضاف بلينكن أنه يعتقد أن مشهد الهجوم المضاد سيتغير مع المعدات التي قُدمت لكييف وانتشار كل القوات الأوكرانية التي تم تدريبها في الأشهر الماضية، بحسب شبكة cnn الأمريكية، مؤكداً أن الولايات المتحدة "قالت منذ البداية إن الأمر سيكون صعباً".

وتابع: "قال الكثير من الناس إن الروس أعدوا خطوط دفاع جادة ومحصنة، غير أن الأوكرانيين يخترقونها الآن".

وكان بلينكن قد قال السبت إنه من المبكر الاستنتاجات بشأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، متوقعاً حدوث تغييرات على الجبهة، خلال كلمته في منتدى Aspen Security Forum في كولورادو.

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