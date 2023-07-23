تقديم 128 ألفا و319 خدمة ضمن مبادرة "100 يوم صحة" بمطروح

واصل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، متابعته لعمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية" ١٠٠ يوم صحة، " في يومها التاسع والعشرين، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والسيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتي تم إطلاقها الأحد ٢٥ يونيو الماضي على مستوى الجمهورية.

و تفقد وكيل وزارة الصحة بمطروح، ظهر اليوم الأحد عمل الفرق الطبية بعدد من العيادات المتنقلة والنقاط الثابتة والمنافذ المستحدثة، وتأكد خلالها من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها.

هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وعمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحيا للمواطنين، من خلال انتشار فرق التواصل المجتمعي، والثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية، وفرق مكافحة التدخين، متابعا مؤشرات التردد على العيادات، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

رافق وكيل وزارة الصحة أثناء المرور الدكتور محمد هاشم مدير إدارة العلمين والدكتور أحمد عماد منسق المبادرات بالمديرية، وحرص" سالم "على التحدث مع المترددين على أماكن تقديم خدمات مبادرة ١٠٠ يوم صحة ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الفرق الطبية وكذا التحدث مع فرق التثقيف الصحي لتكثيف الأعمال التوعوية وزيادة عدد المترددين حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة ١٢٨ ألفا و ٣١٩ خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة من خلال مبادرة ١٠٠ يوم صحة بمحافظة مطروح خدمة منذ إطلاق المبادرة.

ولفت الدكتور أحمد عماد منسق المبادرات إلى أنه يتم توجيه المواطن المتردد على المنافذ الطبية إلى أقرب عيادة طبية متنقلة في حال الاحتياج لتدخل طبي، أو إلى أقرب مستشفى، مُؤكدًا التنسيق المستمر والدائم بين جميع المنافذ الطبية وسيارات العيادات الطبية المتنقلة وغرفة الإسعاف والمراكز الطبية والمستشفيات القريبة، من خلال شبكة واحدة، في إطار الحرص على سرعة الاستجابة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

واستعرض" سالم "تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «١٠٠يوم صحة» للمواطنين منذ إطلاقها.

وأوضح" سالم "أنه بلغ إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة «١٠٠ يوم صحة» بلغت ١٢٨ ألفا و٣١٩ خدمة، حيث قدمت الفرق الطبية المشاركة بحملة «١٠٠ يوم صحة»

١٤ ألفا و ٦٢٤ خدمة من خلال عيادات تنظيم الأسرة وبلغ إجمالي السيدات المنتفعات ٥٠٤٠ وعدد زيارات السيدات المنتفعات ٤٧٢٨ زيارة، وبلغ عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات ٤٨٢٦ زيارة، وتم تطعيم ٢٣٣٣٤ طفلا، وتقديم الخدمات لعدد ٨٠٩٢ مواطنا من خلال القوافل الطبية، وتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لعدد ٦٥٧٧٠ مواطنا، وتقديم عدد ١٦٤٩٩ خدمة لمبادرات الصحة العامة.

حيث تم تقديم عدد ٣٠٦٨ خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، وقدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لعدد ١٠٢٨ طفلا، فيما قدمت ٤٦٢٤ خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وقدمت «١٠٠ يوم صحة» عدد ٥١٠ خدمات، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وعدد ٦٠٤ خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وقدمت «١٠٠ يوم صحة» خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا- القولون- الرئة- عنق الرحم) بملء ٤٩١٧ استمارة استبيان وتم تحويل عدد ٨٢٣ حالة إلى مستشفيات الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة.

كما تم المرور على عدد ٦٦٩ منشأة غذائية وسحبا عدد ١٩٥ عينة وتحرير عدد ٤٥٠ محضرا وتم إعدام ٣٩٣١ كجم من الأغذية وعدد ٩٣٣ لترا من المشروبات والتوصية بغلق عدد ٢٧ منشأة والمرور على عدد ٨٨ محطة مياه وسحب عدد ٣٤٢ عينة من حمامات السباحة بالقرى السياحية والمرور على عدد ٣٠ محطة معالجة للصرف الصحي •••

وأضاف" سالم "أن حملة «١٠٠ يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي تحت إشراف الدكتورة إسراء راضي مدير اداة التثقيف الصحي لعدد ٦٥٧٧٠ مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والشواطئ والمولاة بالمحافظة، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.



مبادرة "100 يوم صحة" بمطروح

مبادرة "100 يوم صحة" بمطروح

مبادرة "100 يوم صحة" بمطروح

مبادرة "100 يوم صحة" بمطروح

مبادرة "100 يوم صحة" بمطروح

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