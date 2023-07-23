6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق 4 باكيات بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق نشب فى أربع باكيات شرق السكة الحديد بمنطقة حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية دون إصابات أو حدوث خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل أربع باكيات شرق السكة الحديد شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وأمن وسلامة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.