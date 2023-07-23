الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق 4 باكيات بشبرا الخيمة

الدفع ب 6 سيارات
الدفع ب 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق 4 باكيات بشبرا الخيم

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق نشب فى أربع باكيات شرق السكة الحديد بمنطقة حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية دون إصابات أو حدوث خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل أربع باكيات شرق السكة الحديد شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وأمن وسلامة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية العميد هيثم شحاته حي غرب شبرا الخيمة شرطة النجدة حريق 4 باكيات شرق السكة الحديد حريق شبرا الخيمة سيارات إطفاء مديرية أمن القليوبية

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