الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يارا الشرقاوى تتأهل للدور الـ64 فى بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

يارا الشرقاوي
يارا الشرقاوي

تأهّلت يارا الشرقاوي، لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش للدور الـ64 الرئيسي في بطولة العالم للمبارزة للثلاثة أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 - 31 يوليو الجاري.

جاء تأهل يارا الشرقاوي لهذا الدور بعد تحقيقها العلامة الكاملة في دور المجموعات بالمجموعة السادسة بـ6 انتصارات من 6 مباريات على لاعبات بولندا واليونان وفنزويلا وتركيا والبرازيل وكولومبيا.

‏‎تضم قائمة منتخب سلاح الشيش "سيدات" كلا من يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة".

‏‎ويقود فريق سلاح الشيش فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة، بينما يشرف على فريق سلاح سيف المبارزة المدير الفني سيد سامي وسامح مجدي.

ويرأس البعثة طارق الحسيني، نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح، وميرفت حسنين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم، مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال، أخصائي الأحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق وإسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

ويشهد منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

طارق الحسيني وكولومبيا يارا الشرقاوي تأهلت يارا الشرقاوي منتخب مصر لسلاح الشيش للدور ال عبدالمنعم الحسيني

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