88.9 % نسبة النجاح في امتحان الكيمياء للثانوية العامة

أعلن د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة 2023 لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%.

وقال وزير التعليم إن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

كما كشف الوزير نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.



كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وأوضح الوزير أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.