الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

88.9 % نسبة النجاح في امتحان الكيمياء للثانوية العامة

رضا حجازي، وزير التربية
رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلن د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة 2023 لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%.

وقال وزير التعليم إن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

كما كشف الوزير نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.  

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وأوضح الوزير أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

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