محافظ مطروح ووكيل الإسكان يناقشان خطة تطوير الخدمات والبنية التحتية

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات لتطوير الخدمات والبنية التحتية وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين بمدينة برانى.

جاء ذلك بحضور العميد ياسر عبد الغنى رئيس مركز ومدينة برانى والمهندس ابراهيم الحفيان وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة ومحمود امبابى مدير عام التخطيط والمتابعة واعضاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة أهمية الاسراع في تطوير مدخل مدينة برانى الغربى بما يليق بمدخل المدينة كواجهة من الناحية الغربية للقادمين للمحافظة من ليبيا وشمال أفريقيا عبر منفذ السلوم البرى وتيسر حركة السير من المدينة للطريق الدولى الساحلى.

ووجه محافظ مطروح بسرعة استكمال تطوير المدخل وعمل دورانات وأرصفة تفصل مدخل المدينة عن الشارع الدولى السريع وإحلال وتجديد واستكملل صيانة شبكة كهرباء برانى لتحقيق الاستقرار في التيار الكهربي.



وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة تركيب محول بقرية اولاد شاهين وانارة القرية لتأمين استقرار التيار الكهربي بالقرية.

محافظ مطروح

محافظ مطروح