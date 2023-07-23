الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من كرة القدم للحفلات الترفيهية.. هكذا تميز مهرجان العلمين الجديدة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

يشهد مهرجان العلمين الجديدة الذي يشمل العديد من الحفلات الترفيهية والمسابقات الرياضية حالة من الزخم والحضور الكبير منذ انطلاقه يوم 13 يوليو.

ويتميز مهرجان العلمين بالعديد من الأشياء نستعرضها لكم من خلال هذه السطور:

استطاع مهرجان العلمين أن ينشط السياحة بتلك المنطقة الساحلية، حيث شهدت شواطئ وقرى العلمين إقبالا كبير من الزوار خلال إقامة المهرجان.

إقامة حفلات لكبار الفنانين وآخرها حفل الفنان تامر حسني ما يساهم في زيادة الإقبال على مدينة العلمين.

من المنتظر استضافة حفلات لعدة نجوم وهم أحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم.

"عروض طائرات rc"، تعتبر تلك العروض من الأنشطة التي أبهرت جميع الحضور بمهرجان العلمين، وكذلك رياضة القفز بالمظلات التي يهدف الكثير لتجربته.

كما أن المهرجان يتميز بتنظيم العديد من البطولات الرياضية المهمة، حيث تستعد شواطئ العلمين الخاصة لانطلاق عدد من البطولات منها بطولة البادل والكرة الشاطئية.

مهرجان العلمين يوم 13 يوليو ينشط السياحة الذهاب للمدينة الجديدة عروض طائرات شواطئ العلمين المنطقة الشاطئية

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