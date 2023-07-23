الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح بوسترات ثنائية لأبطال "وش في وش" تمهيدًا لعرضه في 16 أغسطس

محمد ممدوح وأمينة
محمد ممدوح وأمينة خليل

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "وش في وس" بطولة الفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل، بوسترات دعائية ثنائية بطريقة مبتكرة لنجوم العمل المقرر طرحه في دور العرض السينمائية بمصر خلال الفترة القليلة المقبلة، وتحديدًا يوم 16 أغسطس المقبل، ويوم 17 من الشهر نفسه بجميع الدول العربية.

وظهر على البوسترات الرسمية الثنائية لفيلم "وش في وش" عدد من الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، وجمع بوستر بين محمد ممدوح وأمينة خليل، وآخر بين كلا من دنيا سامي، ومحمود الليثي، وبوستر ثالث بين كلا من أنوشكا وسامي مغاوي، وبوستر ضم الثاني بيومي فؤاد، وسلوى محمد علي، آخر جمع بين أحمد خالد صالح، وخالد كمال، وبوستر جمع بين الثنائي محمد شاهين، وأسماء جلال، إضافة الى بوستر جماعي ضم أبطال الفيلم فى شكل ولوك جديد لم يظهر أحد منهم بمثله من قبل.

التعاون الثامن بين محمد ممدوح وأمينة خليل

ويعتبر فيلم "وش في وش"، التعاون الثامن بين كلا من الثنائي أمينة خليل ومحمد ممدوح بعد أن تعاونا معا من قبل فى أعمال سينمائية وتلفزيونية وهي مسلسل "عائلة زيزي"، ومسلسل "قابيل"، ومسلسل "العائدون"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، مسلسل "جراند أوتيل"، فيلم "122" وفيلم "الخلية".

تفاصيل وأحداث فيلم "وش فى وش" 

وتدور أحداث فيلم "وش في وش"، في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة ويجسدهما محمد ممدوح وأمينة خليل، مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ويقدم فيه محمد ممدوح دور مهندس في تجربة جديدة عليه حيث يناقش مشاكل الحياة الزوجية في مصر بشكل مختلف ويتطرق للكثير من المشكلات التي يتعرض لها الأزواج وكيف يخرجون منها، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

صناع وأبطال فيلم "وش في وش" 

فيلم "وش في وش"، يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

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