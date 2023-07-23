الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خارجية الشيوخ: ثورة 23 يوليو رسمت طريق العدالة الاجتماعية وأرست أسس الجمهورية المصرية

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة سماء سليمان

هنأت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والجيش بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو التي رسمت طريق العدالة الاجتماعية وارست أسس الجمهورية المصرية.

وقالت سليمان، في تصريحات صجفية اليوم، إن النجاح الذي حققته ثورة 23 يوليو بعدما أسست الجمهورية الأولى منذ 70 عامًا أصبح مصدر إلهام للتحرر الوطني، فى جميع أنحاء العالم، وخاصة في الدول العربية والافريقية والتي انعكست علي علاقاتنا الحالية بهاتين الدائرتين المهمتين، كما انعكس على واقع حياة الدولة المصرية وعلى المواطن المصري الذي تغيرت حياته بشكل جذري بسبب المساواة الاجتماعية التي حدثت بعد الثورة.

وأضافت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن ثورة 23 يوليو ستظل خالدة في وجدان كل الأجيال، لأنها تمثل علامة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية والتحول إلى العصر الجمهوري الذي أقام العدل والمساواة بين جموع الشعب المصري.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ثورة يوليو 1952 نجحت في القضاء على الاستعمار وأعادت توازن الدولة السياسي والاقتصادي بعد التضحيات التي قدمها أبناء الوطن شعبًا وجيشًا من أجل الدفاع عن حريته الله واستقلاله، لافتة إلى أن الإنجازات التي حققتها 23 يوليو ما زالت آثارها الإيجابية تعود بالنفع إلى مصر حتى الآن بعد تأسيس الجمهورية الأولى.

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