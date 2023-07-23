طارق فهمي: كلمة السيسي في ذكرى 23 يوليو تضمنت "رسائل بليغة"

يصادف اليوم ذكرى الاحتفال بذكرى 23 يوليو التي قدم فيها الضباط الأحرار أرواحهم فدية للحفاظ على البلد ويحتفل الشعب المصري بهذا اليوم لتحقيق ثورة 23 يوليو أهدافها التي وقفت بجانب المواطن المصري دفاعًا عن حقوقه وكرامته.

وقال د.طارق فهمي، المحلل السياسي، الخبير في الشؤون الدولية، بالتأكيد إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو كانت كلمة شاملة تضمنت معاني كثيرة ورسائل بليغة بداية من إشارته لمجهودات كلاً من محمد نجيب والرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس عبد الناصر والإشادة بدورهم المهم في ثورة 23 يوليو.

أضاف فهمي، لـ“الدستور”، أنه خلال حديث الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو سلط الضوء على فكرة الجمهورية القديمة والجديدة بعد 71 عامًا من قيامها حدد أن مصر في تلك الفترة واجهت صعوبات كبيرة وحقيقية وإشكاليات حقيقة في التعامل، والأمر يتطلب من الأن إلى آخر مرجعات حقيقية.

أوضح أن وفقاً لكلمات السيسي أن الجمهورية الجديدة تبنى على أسس الجمهورية القديمة، وأن الجمهورية الجديدة شعارها الإنجاز والكفاءة والعمل وفرص حياة كريمة وتوفير المتطلبات التي يحتاجها المواطنين، وأكد أن إشارة الرئيس السيسي إلى حجم ما تواجهه مصر من تحديات ومخاطر تستهدف الدولة الوطنية هو ما دفع الرئيس للتأكيد على أن مصر قادت مراحل صعبة وهذه المراحل كانت مرتبطة بالفترات التاريخية التي مرت بها الدولة المصرية سواء كان في عمر الثورة الأولى أو الثانية.

وأكد المحلل السياسي أن هناك ترابط كبير ما بين الحدثين الحدث الأول الخاص بالثورة والحدث الثاني هو قيمها ليربط بينهم الرئيس السيسي بذكاء شديد ما بين فكر الجمهوريات بمعنى أن الجمهورية صانعة للسياسة، وأن هناك ثوابت تحكم العملية السياسية.