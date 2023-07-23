الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل سقط من أعلى سقالة خشبية فى العبور

اسعاف
اسعاف

لقي عامل بمدينة العبور بمحافظة القليوبية مصرعه إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العبور، حيث اختل توازنه وسقط أرضا ولقى مصرعه على الفور. 

وجرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء شقيق المتوفي وشاهد الواقعة لسماع شهادتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود إشارة من مستشفى العبور التخصصي باستقبال جثة عامل لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بالطابق الرابع بعقار بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "طه أ م"، 24 سنة، عامل محارة ومقيم مركز أسيوط بمحافظة أسيوط، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العبور، حيث اختل توازنه وسقط أرضا ولقى مصرعه على الفور جرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق.

قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مدينة العبور مصرع عامل سقالة خشبية

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