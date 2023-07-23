3 فئات لأسعار التذاكر.. التفاصيل الكاملة لحفل علي الحجار بمكتبة الإسكندرية

يستعد النجم علي الحجار، للقاء جمهوره في الإسكندرية من خلال حفلًا غنائيًا ضخمًا، يحييه برفقة فرقته الموسيقية الخاصة، وذلك يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس المقبل بمركز المؤتمرات القاعة الكُبرى، بمكتبة الإسكندرية.

- أسعار تذاكر حفل الحجار بمكتبة الإسكندرية

وقد طرحت الجهة المنظمة للحفل، التذاكر الخاصة وانقسمت إلى ثلاث فئات وتتراوح أسعار التذاكر بين 380، 330، 280 جنيهًا، ومن المتوقع أن يرفع الحفلي لافتة "كامل العدد" خاصة وإن نفدت معظم التذاكر فور طرحها.

ويتم بيع التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتبة، أو من خلال شباك التذاكر بمقر مكتبة الإسكندرية، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10 صباحًا إلى 6:30 مساءً، ويوم السبت من الساعة 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا، ويظل شباك التذاكر مفتوحًا يوم الفعالية من الساعة 10 صباحًا (ما عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا) إلى بدايتها.

- برنامج الحفل

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويشدو خلاله الحجار بباقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، التي تنتمي لمؤلفات الإبداع الجاد، منها: "متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبو الأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، يا موجة يا زرقا، انتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوى، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش"، وغيرها.

- الحجار يحتفل بأحدث أغنياته "وحدي"

كما يحتفل علي الحجار، خلال الحفل مع جمهوره بنجاح أحدث أغنياته التى طرحها مؤخرا وتحمل اسم "وحدي"، وهى من كلمات الكاتب الصحفي والشاعر الغنائي محمد العسيري، ومن ألحان الملحن الكبير الراحل أحمد الحجار، والتوزيع الموسيقي لوليد مصطفى.

وتقول كلمات الأغنية: "وحدي والليل وحداني.. فارد طوله بيتحداني.. مش مآمني ولا مطمني.. الليل مش عارف يفهمني مع إنه بينعس على يدي.. وحدي وحدي.. في ليل ضايع أنا مرايته بشوف وشي في قمرايته.. غريب عني ميشبهنيش.. حزين سارح مبيغنيش.. بلاد الناس دهب ونحاس.. تضيق بيا ماتقبلنيش وما يساعنيش سوا عينيكي أموت فيها وأعيش وحدي.. وحدي".