الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرياضة يهنئ أمينة عرفى بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش للناشئات بأستراليا

أشرف صبحي
أشرف صبحي

   تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى أمينة عرفي لاعبة منتخب مصر للاسكواش، بعد تتويجها بلقب بطولة العالم للناشئات، عقب الفوز على بطلة ماليزيا إيرا أزمانت بنتيجة (3-0) في المباراة النهائية، والمُقامة في أستراليا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.
وقال صبحي- في رسالته للاعبة- "تهانينا للبطلة الشابة أمينة عرفي على فوزها ببطولة العالم للاسكواش للناشئات في أستراليا، نعمل على تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين في جميع الألعاب".
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية في كافة المراحل العمرية وفي مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.
من جانبها.. وجهت رشا عرفي، والدة أمينة عرفي بطلة العالم لناشئي الإسكواش، رسالة شكر وتقدير إلى وزير الشباب والرياضة؛ لما بُذل من مجهودات كبيرة لحل المشكلة التي تعرضت لها اللاعبة، والعمل على تذليل كافة العقبات التي واجهت ابنتها، قبيل المشاركة ببطولة العالم، والتي توُجت بها.

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