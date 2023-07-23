الثلاثاء.. لقاء مفتوح مع الأديب إبراهيم عبد المجيد في معرض مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرضها الدولي للكتاب 2023، لقاء مفتوحا مع الأديب إبراهيم عبد المجيد، بمركز المؤتمرات، في قاعة الوفود، وذلك يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، في تمام الساعة 5 إلى 7 مساءً، من تقديم الشاعر، ميسرة صلاح الدين.

و إبراهيم عبد المجيد كاتب وروائي ومفكر مصري، له عدد من الأعمال الهامة، وأحد أبرز الأسماء في عالم الأدب منذ بداية مسيرته وحتى الآن، تخرج من قسم الفلسفة بكلية الآداب من جامعة الإسكندرية عام 1973، عمل في وزارة الثقافة وتولى العديد من المناصب الثقافية، كان آخرها رئاسة تحرير سلسلة "كتابات جديدة" بالهيئة المصرية العامة للكتاب، لمدة خمس سنوات.

وقد أبدع أكثر من عشرين رواية، بالإضافة إلى القصص القصيرة والدراسات، ومن أشهر أعماله: "ثلاثية الإسكندرية"، و"ثلاثية الهروب من الذاكرة"، و"العابرة"، و"السايكلوب"، "البلدة الأخرى"، و"حامل الصحف القديمة"، و"الصياد واليمام".

بالإضافة إلى كتاب "ما وراء الخراب"، وترجمات "رسائل من مصر" للوسي دوف جوردون، حصل على العديد من الجوائز خلال مشواره الأدبي، أبرزها جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة كما أنه ترشح للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، وجائزة النيل في الآداب عام 2022.

- معرض مكتبة الإسكندرية 2023

يضم معرض مكتبة الإسكندرية 2023، مجموعة من دور النشر المميزة منها جناح عرض "الأزهر الشريف"، وجناح عرض "مجلس الحكماء المسلمين"، وجناح "الهيئة المصرية العامة للكتاب"، بالإضافة إلى "دار المعارف" و"دار العين للنشر".

ويستمر معرض مكتبة الإسكندرية في دورته الـ 18، حتى 26 يوليو، وتقام هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

ويتناول المعرض هذا العام، مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما، كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورشا لإنتاج الأفلام الوثائقية، والكتابة الإبداعية.