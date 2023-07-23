الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجراحات الأنف والأذن والسمعيات بمبرة طنطا

تأمين الصحي الغربية
تأمين الصحي الغربية

أعلن فرع التأمين الصحى بالغربية، بقيادة الدكتور سيد جلال، إنتهاء فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجراحات الأنف والأذن والسمعيات، والذي عقد بمستشفى مبرة  التأمين بطنطا تحت رعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة، والدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية.

وأوضح مدير الفرع، أن المؤتمر تعددت فعالياته وناقش العديد من المحاور العلمية الهامة، حيث شمل نقاشات علمية تضمنت الحديث في مستجدات تشخيص وعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة وأمراض السمعيات والدوار والأذن الداخلية، جراحات قاع الجمجمة، جراحات تجميل الأنف وأكثر الأمراض الشائعة.

وأشار إلى أن المؤتمر يعد إضافة لقسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى ويضيف العديد من التوصيات العلمية والبحثية في تخصص الأنف والأذن والسمعيات.

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