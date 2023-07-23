الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطرى الأقصر": تحصين 10 آلاف و500 من الماشية ضد الأمراض الوبائية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد وكيل وزارة الطب البيطري بالأقصر الدكتور فتحي سلمي أنه جرى تحصين 10 آلاف و500 من الماشية ضمن تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكل قرى ونجوع ومدن المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة- فى بيان -إلى أن الحملة اتخذت كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التقصي وأعمال التأمين و ترقيم وتسجيل الحيوانات المحصنة، فضلًا عن توعية المواطنين ومربى وتجار الماشية بأهمية التحصينات الدورية الوقائية للحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعيتهم بضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية.

وقال الدكتور فتحي إنه تمت توعية مربي وتجار الماشية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية وأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم، وتعريفهم بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية والوحدة البيطرية التابعة لها للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به.

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