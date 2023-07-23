الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى 71 لثورة يوليو

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبى

هنأ النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى ٧١ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وأشاد النائب أحمد بهاء شلبي بما تضمنته كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ذكري الثورة، وأن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تُبنى على سابقتها، ولا تهدمها، تضيف إليها، وأن كلمة الرئيس حملت تقديرًا كبيرًا لصبر وتحمل الشعب المصري تبعات الأزمات الاقتصادية وضرب المثل في الصمود.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على حرص الرئيس السيسي على الاستجابة الفورية لكل ما هو صالح الوطن وفي حدود صلاحياته الدستورية، وهو ما حدث في قرارات الإفراج الأخيرة التي جاءت استجابة لمطالب للحوار الوطني، وأن كلمة الرئيس وما تضمنته من تأكيد الاستجابة لجميع الأصوات الجادة وما يسهم في بناء المستقبل الذي نطمح إليه ونعمل من أجله خير دليل.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه اليوم، بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، لافتًا إلى أن مسيرتنا الوطنية تمضى للأمام رغم الصعاب والتحديات، والتطلع إلى المزيد؛ إذ إن آمال شعبنا تلامس حواف السماء ونعمل بجد وإخلاص وعلم على تحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق في كل مكان على أرض مصر.

وجاء أبرز رسائل الرئيس السيسي، خلال الكلمة: "الزعيم جمال عبدالناصر قائد الثورة الذى نتوجـه إليــه اليوم بتحيـة إجلال وتقـدير، تحية اعتزاز للرئيس محمد نجيب الذى تصدر المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن، والرئيس البطل محمد أنور السادات الذى أدى الأمانة فى الحرب والسلام.. ودفع حياته ثمنًا غاليًا لكرامة مصر ومستقبلها".

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