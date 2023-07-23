طاقة النواب: الجمهورية الجديدة تمثل التطور التاريخى لمسيرة مصر الوطنية

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى 23 يوليو عبرت عن التطور الذي تشهده مصر والظروف والتحديات التي واجهتها بعد مرور 70 عامًا على ثورة يوليو.

وقال "عوض الله"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن الشعب عاش بالفعل ما أكده الرئيس في كلمته أن الوطن اجتاز أحداثًا تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014، وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة كانت دائمًا أمان وحماية الوطن في ثورة 23 يوليو أو في ثورة 30 يونيو، حيث انحاز الجيش إلى الشعب واختار دائمًا الوطن.

وأشار عوض الله إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه بعد ثورة يوليو تم بناء وإعلان الجمهورية، وبعد 30 يونيو أيضًا بدأت مصر بناء الجمهورية الجديدة استكمالًا للمسيرة الوطنية، كما أكد الرئيس السيسي أنه كان لزامًا أن نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة، التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.

وأكد عوض الله أن القوات المسلحة طوال تاريخها قدمت تضحيات كبيرة وشهداء من أجل الوطن سواء للتخلص من الاستعمار أو بعد ذلك مع ثورة 30 يونيو، لتخليص مصر من اختطاف الدولة وحكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة ذكري ثورة يوليو، مضيفًا: "ذكري ثورة يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا.. نظرت ذات يوم إلى المستقبل.. فأرادته حرًا كريمًا لمصر وأبنائها.. وتطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية".