الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طاقة النواب: الجمهورية الجديدة تمثل التطور التاريخى لمسيرة مصر الوطنية

حسام عوض الله
حسام عوض الله

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى 23 يوليو عبرت عن التطور الذي تشهده مصر والظروف والتحديات التي واجهتها بعد مرور 70 عامًا على ثورة يوليو.

وقال "عوض الله"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن الشعب عاش بالفعل ما  أكده الرئيس في كلمته أن الوطن اجتاز أحداثًا تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014، وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة كانت دائمًا أمان وحماية الوطن في ثورة 23 يوليو أو في ثورة 30 يونيو، حيث انحاز الجيش إلى الشعب واختار دائمًا الوطن.

وأشار عوض الله إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه بعد ثورة يوليو تم بناء وإعلان الجمهورية، وبعد 30 يونيو أيضًا بدأت مصر بناء الجمهورية الجديدة استكمالًا للمسيرة الوطنية، كما أكد الرئيس السيسي أنه كان لزامًا أن نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة، التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.

وأكد عوض الله أن القوات المسلحة طوال تاريخها قدمت تضحيات كبيرة وشهداء من أجل الوطن سواء للتخلص من الاستعمار أو بعد ذلك مع ثورة 30 يونيو، لتخليص مصر من اختطاف الدولة وحكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة ذكري ثورة يوليو، مضيفًا: "ذكري ثورة يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا.. نظرت ذات يوم إلى المستقبل.. فأرادته حرًا كريمًا لمصر وأبنائها.. وتطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية".

23 يوليو الإرهابية البيئة الجمهورية الجديدة الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الطاقة والبيئة

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

طلاب "حقوق الإسكندرية" يطالبون بحل أزمة نتيجة نهاية العام: "مستقبلنا ضاع"

"كان مِعدى بالصدفة".. الموت يختار الضحية الثالثة لانفجار شقة الوراق

السياحة: نستهدف 15 مليون سائح هذا العام.. والعلمين الجديدة "ريفيرا مصر"

"واقعة مأساوية".. عامل يهتك عرض طفلة معاقة ذهنيًا بالقليوبية

محافظ أسوان يتفقد أعمال المرحلة الثانية لتركيب خطوط الخزان الأرضى لمياه الشرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش