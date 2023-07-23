الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"شيشرون: الوثني الصالح".. جديد عماد الغزالي عن بتانة للنشر

شيش ورون: الوثني
شيش ورون: الوثني الصالح

صدر حديثا عن دار بتانة للنشر والتوزيع، كتاب "شيشرون: الوثني الصالح" للكاتب عماد الغزالي.

ومن أجواء الكتاب نقرأ: 
"شيشرون" أو "الوثني الصالح" كما أطلقت عليه الكنيسة الكاثوليكية، ولد قبل ميلاد السيد المسيح بمائة عام تقريبا، صاحب أول نزعة إنسانية في تاريخ البشرية في المرحلة السابقة على ظهور الأديان، أما المعنيون بالأدب اللاتيني فعادة ما يميزون بين مرحلة ما قبل شيشرون وما بعده.

والكتاب لا يقدم ترجمة هذا المفكر الفذ فقط، بل يغوص بعمق في الفترة التاريخية التي عاصرها، كما يؤصل لأفكاره، ويوضح رؤى من تأثر بهم، ويبرز تأثيره في الفكر السياسي والفلسفي المعاصر، عبر خيال سردي يستند إلى دعائم تاريخية موثقة، دون إغفال الآراء التي انتقدت شيشرون لنزعته البرجماتية.

وفي سياق آخر؛ يفتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في السادسة مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، الذي تنظمه الهيئة أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد، بحضور عدد من قيادات المحافظة.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض ما يقرب من 60 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات معنية بالنشر، تابعة لوزارة الثقافة، ويفتتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب بتانة للنشر والتوزيع دار بتانة للنشر والتوزيع شيشرون الوثني الصالح مبادرة الثقافة والفن معرض بورسعيد للكتاب

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