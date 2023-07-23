سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023.. تفاوتت سعر الذرة اليوم الأحد 23/7/2023 في الأسواق المحلية، وجاء ذلك خلال التعاملات اليومية فيما يختلف سعر طن الذرة حسب المنطقة والأخرى، ونستعرض في التقرير التالي آخر الأسعار تزامنا مع زيادة بحث المواطنين حول ذلك الأمر.

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023

سعر طن الذرة البرازيلي سجل عند مستوى 12700 جنيه للطن

سعر طن الذرة الأرجنتيني سجل عند مستوى 12700 جنيه للطن

سعر الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجل عند 13400 جنيه للطن

سعر طن الذرة الصفراء

سعر طن الذرة الروسي سجل عند 10500 جنيه للطن

سعر طن الذرة الروماني سجل عند 10500 جنيه للطن

سعر أردب الذرة الصفراء اليوم

سعر طن الذرة الأوكراني سجل عند 10500 جنيه للطن

سعر طن الذرة الأمريكي سجل عند 10500 جنيه للطن

سعر طن مستخلص بذرة القطن سجل عند 17000 جنيه للطن

سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة سجل عند 27500 جنيه للطن

سعر طن قشر الصويا سجل عند 12500 جنيه للطن

سعر طن الذرة البيضاء اليوم

سعر طن وكسر الصويا بروتين 20% سجل عند 18000 جنيه للطن

سعر طن الذرة الصفراء المحلية سجل عند 12700 جنيه للطن

سعر طن الذرة البيضاء المحلية سجل عند 12800 جنيه للطن

يذكر أن أعلنت وزارة الزراعة، في بيان الاثنين الماضي، أنه تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 13 يوليو الجاري.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربين في التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم.