الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفراخ بـ 62 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 55 جنيهًا في المزرعة، ويصل إلى المستهلك في الأسواق من 62 إلى 63 جنيها للكيلو.

 فيما سجل سعر الفراخ الأمهات في المزرعة 55 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك في الأسواق  بسعر 62 إلى 63 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجل سعر الفراخ البلدي 95 جنيها للكيلو، وتباع إلى المواطن المستهلك في الأسواق التجارية بـ 100 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار أوراك الفراخ 85 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الدبابيس 85 جنيهًا، وسجل كيلو الأجنحة 55 جنيهًا في الأسواق التجارية.

وانخفض سعر كيلو البط البلدي في الأسواق الشعبية إلى 100 جنيه، ويباع البط مولارد بـ 85 جنيها، وكيلو البط الفرنساوي بـ 75 جنيهًا.

الفراخ ب62 جنيه للمستهلك أسعار الدواجن الاسواف

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