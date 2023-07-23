غسلها بمياه النافورة.. محافظ أسوان يوجه بمصادرة عربة "حنطور" وإحالة صاحبها لتحقيق

ضبط اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحدى عربات الحنطور، أثناء قيام صاحبها بغسيل العربة والحصان من المياه المخصصة لنافورة ميدان نادى أسوان الرياضى.

جاء ذلك أثناء قيام محافظ أسوان بجولة ميدانية لمتابعة مستوى الأداء داخل الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين.

وأمر محافظ أسوان بمصادرة العربة، وإحالة صاحبها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم تجاه مخالفة القواعد والاشتراطات لسير هذه المركبات، والإضرار بالممتلكات العامة، وتشويه الشكل الحضارى.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة قيام إدارة النقل البطئ بالوحدة المحلية وشرطة المرافق بإحكام السيطرة على عربات الحنطور، ومنع وقوفها فى الأماكن غير المخصصة لها، مع الإسراع بإعداد وتجهيز موقف التراكى لعربات الحنطور الجديد للقضاء على العشوائية، والحد من السلوكيات السلبية.