محافظ أسوان يتفقد أعمال المرحلة الثانية لتركيب خطوط الخزان الأرضى لمياه الشرب

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب بسعة 7 آلاف م3، من أمام ملاهي بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

وتأتي العمال الخاصة بالمرحلة الثانية للحد من الشكاوى المتكررة من انقطاع وضعف المياه فى المناطق والأحياء السكنية الواقعة على المرتفعات الجبلية، من خلال دعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالها 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم تم العمل فى الإحلال والتجديد لها بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل، وبأقطار تتراوح ما بين 500 مللى و800 مللي، وجاء ذلك استكمالًا للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية، مع دعم المحطات والروافع.

وخلال الجولة التفقدية شدد اللواء أشرف عطية على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل فى المسافات التى تم نهو الأعمال بها عقب اختبار الخطوط، والتشغيل التجريبى لها، فضلًا عن ضرورة تركيب محابس التحكم فى المياه لكل منسوب لمواجهة أي انقطاع مفاجئ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة.

ووجه محافظ أسوان بالتنسيق الجيد سواء بعمل الجسات الأرضية، للتأكد من عدم تعارض مسار المشروع مع أى خطوط أو شبكات للكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات، علاوة على قيام إدارة مرور أسوان بتحويل الاتجاهات المرورية ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية لتسهيل حركة المشاة والمركبات المختلفة.

ورافق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال جولته، الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، والعميد ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والمحليات.

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