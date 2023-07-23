العشرات يتوافدون إلى قبر جمال عبدالناصر: الزعيم الخالد

توافد العشرات من المواطنين صباح اليوم إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في منشية البكري لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وحرص بعض الزوار من محافظات مختلفة على زيارة قبر الزعيم الراحل في هذا اليوم.

كما استقبل عبدالحكيم، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الزوار وصافحهم والتقط معهم الصور التذكارية، وتلقى منهم عبارات المحبة والدعاء لوالده لما قدمه للوطن والمواطن البسيط في عهده.

وكان أبرز المشاهد في ضريح عبدالناصر اليوم وضع إكليل من الزهور على قبره، كما حمل عدد من المواطنين صورًا للزعيم الراحل، ورفع بعضهم لافتات عليها عبارات من أقوال الرئيس جمال عبدالناصر، وأخرى مثل "زعيم الفقراء" و"أبوالعرب" و"الزعيم الخالد".

وأعلن عدد من محبى الرئيس جمال عبدالناصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم زيارات لضريحه اليوم.