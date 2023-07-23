الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العشرات يتوافدون إلى قبر جمال عبدالناصر: الزعيم الخالد

ضريح جمال عبدالناصر
ضريح جمال عبدالناصر

توافد العشرات من المواطنين صباح اليوم إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في منشية البكري لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو 1952. 
وحرص بعض الزوار من محافظات مختلفة على زيارة قبر الزعيم الراحل في هذا اليوم.

كما استقبل عبدالحكيم، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الزوار وصافحهم والتقط معهم الصور التذكارية، وتلقى منهم عبارات المحبة والدعاء لوالده لما قدمه للوطن والمواطن البسيط في عهده.

وكان أبرز المشاهد في ضريح عبدالناصر اليوم وضع إكليل من الزهور على قبره، كما حمل عدد من المواطنين صورًا للزعيم الراحل، ورفع بعضهم لافتات عليها عبارات من أقوال الرئيس جمال عبدالناصر، وأخرى مثل "زعيم الفقراء" و"أبوالعرب" و"الزعيم الخالد".

وأعلن عدد من محبى الرئيس جمال عبدالناصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم زيارات لضريحه اليوم.

الأكثر قراءة

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

انفجار تكييف.. تفاصيل مصرع 2 فى حريق شقة الوراق

سرقوا الشقة وهو مسافر.. تفاصيل اقتحام منزل بالمعادى

حملة تموينية لمواجهة زيادة أسعار السجائر بالقليوبية

عروض جوية فى سماء العلمين احتفالًا بثورة 23 يوليو (صور)

"جمهور بالآلاف".. موفدة "إكسترا نيوز" تصف كواليس حفل تامر حسنى بالعلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية