الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قفز بالمظلات وعروض بحرية في احتفالات العلمين الجديدة بذكرى ثورة "23 يوليو" (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت مدينة العلمين الجديدة عروضا للقفز بالمظلات، فضلا عن العروض البحرية في عرض البحر رافعين أعلام مصر، ضمن الاحتفال بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو. 

وزين فريق النجوم الفضية التابع للقوات الجوية المصرية سماء مدينة العلمين الجديدة بـ"علم مصر “ خلال استعراضه الجوي احتفالا بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، حيث رصدت "الدستور" الاستعراضات الجوية وعروض القفز بالمظلات والعروض البحرية.

جاء ذلك على هامش  فعاليات مهرجان العلمين تحت شعار "العالم علمين"، وسط سعادة وإشادة المشاركين بالاحتفالات في مدينة العلمين الجديدة.

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الجوية المصرية العلمين الجديدة النجوم الفضية علم مصر فعاليات مهرجان العلمين مدينة العلمين الجديدة

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