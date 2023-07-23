الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة سيدة صدمها "تروسيكل" أثناء عبورها الطريق بالقاهرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في كشف كواليس مصرع سيدة صدمها تروسيكل أثناء عبورها الطريق بالقاهرة وضبط قائد المركبة.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة ربة منزل توفيت متأثرة بإصابتها، إثر تعرضها لحادث مصادمة.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال سير مركبة "تروسيكل" دون لوحات معدنية قيادة عامل، اصطدم بالسيدة حال عبورها الطريق، نتجت عن ذلك إصابتها المنوه عنها التى أودت بحياتها.

وبسؤال قائد التروسيكل وشقيق المتوفاة أيدا ما سبق، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية سيدة مصرع كشف كواليس قائد المركبة القاهرة

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