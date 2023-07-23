ضبط 8 كيلو حشيش في حملة أمنية موسعة بدمياط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة فارسكور، كفر البطيخ، الزرقا وقسم شرطة دمياط الجديدة.
وأسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جراما، كمية من مخدر الهيروين، 2 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.