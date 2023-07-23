"مقاولى البناء": ملف تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة من أولويات التنمية

ثمّن هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد وكان أول أهدافه تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، وكذلك أيضا أعمال الطرق والمرافق ومحطات المياه، بخلاف المبادرات الرئاسية لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وفيما يخص تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة

قال هشام يسري، في تصريح لـ"الدستور"، إن ملف تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة من أولويات التنمية في الدولة المصرية، والذي استهدف زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتوسيع استخدامها من خلال تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أنه تشمل الخطط لتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الهيدروليكية، بالإضافة إلى تطوير شبكة النقل والتوزيع لتلك المصادر الجديدة للطاقة، بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق العديد من المشروعات الكبيرة لتوليد الطاقة المتجددة في مصر، مثل مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة بنبان ومشروعات الرياح في منطقة زعفرانة ومشروعات الطاقة الهيدروليكية في العديد من المناطق.

وأكد أن الخطط ساهمت فى تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في تحقيق الاستقلالية الطاقية للبلاد وتوفير الطاقة النظيفة والمستدامة، كما أنها تعزز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتحفز النمو الاقتصادي في البلاد، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات لتطوير البنية التحتية، وتشمل بعض هذه المبادرات 5 برامج هامة، منها برنامج الإسكان الاجتماعي الذي يهدف لتوفير الإسكان اللائق والمناسب للمواطنين، وتطوير المناطق العشوائية في مصر من خلال إنشاء مشروعات سكنية جديدة وتحسين البنية التحتية في تلك المناطق.

واستكمل أن الدولة ساهمت في نجاح العديد من المبادرات والبرامج، منها برنامج "حياة كريمة"، ويعمل هذا البرنامج على تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية والمناطق المحرومة في المدن، من خلال توفير الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والمدارس والمستشفيات.

ونوه هشام يسري إلى قيام الدولة بتطوير برنامج الطرق الحضرية والريفية وتطوير السكة الحديد، وهناك العديد من المبادرات الأخرى التي تعمل عليها الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية، وتهدف جميعها إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.