الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: زيادة نصيب مصر فى السياحة بنسبة 25.8% خلال النصف الأول لـ2023

السياحة
السياحة

قال الخبير السياحي محمد فاروق، إن مصر نصيبها ارتفع من "كيكة" الشرق الأوسط بنسبة 25.8% في النصف الأول لعام 2023، مقارنة بالنصف الأول لعام 2019، لافتًا إلى أن عام 2019 هو الأساس في ملف السياحة.

 

وأضاف عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن نسبة الزيادة تعود إلى الأمان والاستقرار والتوسعات اللوجستية التي تمت في مصر، إضافة إلى القرارات الحكومية الأخيرة وسهولة التحول الرقمي واستخدام البطاقة الائتمانية في جميع مناحى الحياة. 

 

فتح أسواق جديدة وتسهيل التأشيرات

 

وتابع: متوقع استمرار هذا الأمر حتى نهاية العام الحالي، وهذا قائم على الترويج وفتح أسواق جديدة وتسهيل التأشيرات، بجانب فتح خطوط طيران جديدة والتي توسعت في إفريقيا وأوروبا. 

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