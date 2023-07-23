الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري

تشكيل بيراميدز المتوقع
تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من المسابقة.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره ومنافسه الأهلي، على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي – أحمد فتحي - محمد الشيبي.

خط وسط الملعب: محمود دونجا – محمود صابر - أحمد توفيق.

في خط الهجوم: مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - فخري لاكاي.

وتُعد هذه المباراة الرابعة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز في الموسم الجاري 2022-2023، حيث سبق وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

كذلك تغلّب الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، وتكرر انتصار الأهلي بهدف دون رد في مباراة كأس السوبر المصري.

ورغم ذلك، تُعد مباراة اليوم بمثابة "تحصيل حاصل"، بعدما توّج فريق الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، بينما ضمن فريق بيراميدز الوصافة وخطف بطاقة التأهل إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

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ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

- يتواجد فريق بيراميدز، تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة.

- بينما يتصدر فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 82 نقطة.

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