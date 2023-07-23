برلماني يطالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لأزمة انقطاع الكهرباء

تقدم المهندس عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، حول أسباب الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، مطالبًا الحكومة بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لأزمة انقطاع الكهرباء.

وقال "خضراوي" في بيانٍ صحفي، إن هناك العديد من المحافظات التي تعاني هذه الأيام من ظاهرة الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي على مدار اليوم والتي تتجاوز مدة الانقطاع في بعض المرات إلى عدة ساعات وفي أوقات متأخرة من الليل مما أثار شكاوى العديد من المواطنين و أدى إلى تلف بعض الأجهزة المنزلية الكهربائية الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي تزامنت مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة في القاهرة وتجاوزت 50 درجة فى محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء أدى إلى انقطاع المياه أيضًا في بعض المناطق بسبب توقف ضخ محطات مياه الشرب، متسائلاً: "كيف يحدث هذا في نفس الوقت الذي أعلنت فيه الدولة أن لدينا فائض في إنتاج الكهرباء؟ ولماذا لا تعلن وزارة الكهرباء والطاقة عن الجدول الزمني لانقطاع الكهرباء في مناطق معينة؟".

وطالب المهندس عبدالسلام خضراوي، من الحكومة، الإعلان عن الأسباب الحقيقية التي وراء ظاهرة انقطاع الكهرباء متسائلاً عن خطة الحكومة وجدولها الزمني لسرعة حل هذه المشكلة؟ مؤكدًا أن استمرار انقطاع الكهرباء يتطلب من الحكومة وضع خطة عاجلة لإنهاء هذه الأزمة.

كما طالب المهندس عبدالسلام خضراوي، من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، الرد على سؤاله كتابة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي وراء انتشار ظاهرة انقطاع الكهرباء وكيفية معالجة هذه المشكلة التي تتسبب في معاناة كبيرة للمواطنين في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بجميع المحافظات بصفة عامة وفي محافظات الصعيد بصفة خاصة.