الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يطالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لأزمة انقطاع الكهرباء

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوى

تقدم المهندس عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، حول أسباب الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، مطالبًا الحكومة بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لأزمة انقطاع الكهرباء.

وقال "خضراوي" في بيانٍ صحفي، إن هناك العديد من المحافظات التي تعاني هذه الأيام من ظاهرة الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي على مدار اليوم والتي تتجاوز مدة الانقطاع في بعض المرات إلى عدة ساعات وفي أوقات متأخرة من الليل مما أثار شكاوى العديد من المواطنين و أدى إلى تلف بعض الأجهزة المنزلية الكهربائية الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي تزامنت مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة في القاهرة وتجاوزت 50 درجة فى محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء أدى إلى انقطاع المياه أيضًا في بعض المناطق بسبب توقف ضخ محطات مياه الشرب، متسائلاً: "كيف يحدث هذا في نفس الوقت الذي أعلنت فيه الدولة أن لدينا فائض في إنتاج الكهرباء؟ ولماذا لا تعلن وزارة الكهرباء والطاقة عن الجدول الزمني لانقطاع الكهرباء في مناطق معينة؟".

وطالب المهندس عبدالسلام خضراوي، من الحكومة، الإعلان عن الأسباب الحقيقية التي وراء ظاهرة انقطاع الكهرباء متسائلاً عن خطة الحكومة وجدولها الزمني لسرعة حل هذه المشكلة؟ مؤكدًا أن استمرار انقطاع الكهرباء يتطلب من الحكومة وضع خطة عاجلة لإنهاء هذه الأزمة.

كما طالب المهندس عبدالسلام خضراوي، من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، الرد على سؤاله كتابة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي وراء انتشار ظاهرة انقطاع الكهرباء وكيفية معالجة هذه المشكلة التي تتسبب في معاناة كبيرة للمواطنين في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بجميع المحافظات بصفة عامة وفي محافظات الصعيد بصفة خاصة.

أرتفاع شديد في درجات الحرارة الاجهزة المنزلية التيار الكهربائي الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجدول الزمني أزمة انقطاع الكهرباء

الأكثر قراءة

معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديدة

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

مصرع شاب عشرينى غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

المشدد 15 عامًا لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة

تسليم 9024 شقة للموظفين بمشروع "زهرة العاصمة"

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يتخطى 106 ملايين جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية