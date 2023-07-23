الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

واشنطن: نهنئ "أم الدنيا" بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية مصر العربية "أم الدنيا" بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، بمناسبة ثورة 23 يوليو اليوم الأحد: نهنئ "أم الدنيا" بمناسبة عيدها الوطني.

وأعرب عن تقديره لدور مصر "المهم" في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، ولدورها الريادي على الصعيد العالمي في مجال تغير المناخ، بما في ذلك استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (كوب27).

وأكد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بشراكتها القوية مع جمهورية مصر العربية، قائلًا: يسعدني أننا عقدنا مؤخرًا أول لجنة اقتصادية مشتركة لنا في القاهرة، مما سيعزز تعاوننا الاقتصادي والتجاري الثنائي.

وأفاد بأن الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من 40 عامًا بين البلدين في ازدهار مستمر يصب في صالح الشعبين الأمريكي والمصري.

واختتم بلينكن البيان بالقول: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب عن أطيب تمنياتي لشعب مصر وحكومتها.

الاقتصادي والتجاري الأمم المتحدة لتغير المناخ الخارجية الامريكية الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو الخارجية الامريكي المتحدة الأمريكية الأمن في المنطقة أنتوني بلينكن الولايات المتحدة الامريكية

الأكثر قراءة

معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديدة

مصرع شاب عشرينى غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يتخطى 106 ملايين جنيه

الرئيس السيسى: ثورة يوليو قطعت شوطًا مهمًا لتمكين قطاعات كبيرة

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية