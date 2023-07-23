محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء محافظة بورسعيد وقياداتها التنفيذية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، تلك المناسبة التي سطرت ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة، لتحقيق أهداف الثورة المجيدة، والتي ستبقى عالقة في أذهان المصريين، لتؤكد انحياز الجيش للشعب، والوقوف بجانبه دائمًا للعبور بالوطن إلى بر الأمان والاستقرار.

وأكد محافظ بورسعيد، أن تلك الثورة جسّدت اصطفاف الشعب والجيش المصري العظيم لإعلاء راية الوطن وحققت لمصر الاستقلال والتحرير الكامل والتخلص من الاستعمار والتبعية، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة.

كما بعث محافظ بورسعيد، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجميع قيادات القوات المسلحة، ورئيسيّ مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والوزراء والمحافظين، وجموع الشعب المصري، معربًا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه أو سوء.