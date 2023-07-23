الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مطرح مطروح" لمحمود حميدة يقترب من مليونه الأول بدور العرض

مطرح مطروح
مطرح مطروح

واصل فيلم «مطرح مطروح» للنجم محمود حميدة تحقيقه الإيرادات المقبولة في دور العرض المصرية، بعد إطلاقه يوم الأربعاء الماضي للمشاركة في موسم الصيف السينمائي.

 

إيرادات فيلم مطرح مطروح

وحقق فيلم مطرح مطروح، أمس السبت، إيرادات بقيمة 196,644 جنيه، لتصل كل إيراداته حتى صباح اليوم الأحد إلى 901 ألف جنيه و506 جنيهات، وهي إيرادات مقبولة خلال الانطلاقة الأولى للفيلم الجديد.

 

وتدور أحداث "مطرح مطروح" في إطار فانتازي، خلال فترة الأربعينيات، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف يُدعى "بديع" وعائلته للخطر أثناء نشوب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية وسط أحداث كوميدية، الفيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن، ويشارك فيه النجم العالمي سكوت إدكنز للمرة الثانية بعد مشاركته في فيلم حرب كرموز.

 

وكان النجم القدير محمود حميدة وعدد من نجوم السينما المصرية، احتفلوا يوم الثلاثاء الماضي بإطلاق فيلم "مطروح مطروح" في دور العرض بعد النجاح الكبير الذي حققته الأعمال بموسم الأضحى، وقاربت إيرادات الموسم على 200 مليون جنيه فى أقل من شهر.

إيرادات فيلم مطرح مطروح فيلم مطرح مطروح مطرح مطروح إيرادات موسم الصيف السينمائي

الأكثر قراءة

معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديدة

مصرع شاب عشرينى غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يتخطى 106 ملايين جنيه

الرئيس السيسى: ثورة يوليو قطعت شوطًا مهمًا لتمكين قطاعات كبيرة

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية