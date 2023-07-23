"مطرح مطروح" لمحمود حميدة يقترب من مليونه الأول بدور العرض

واصل فيلم «مطرح مطروح» للنجم محمود حميدة تحقيقه الإيرادات المقبولة في دور العرض المصرية، بعد إطلاقه يوم الأربعاء الماضي للمشاركة في موسم الصيف السينمائي.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

وحقق فيلم مطرح مطروح، أمس السبت، إيرادات بقيمة 196,644 جنيه، لتصل كل إيراداته حتى صباح اليوم الأحد إلى 901 ألف جنيه و506 جنيهات، وهي إيرادات مقبولة خلال الانطلاقة الأولى للفيلم الجديد.

وتدور أحداث "مطرح مطروح" في إطار فانتازي، خلال فترة الأربعينيات، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف يُدعى "بديع" وعائلته للخطر أثناء نشوب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية وسط أحداث كوميدية، الفيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن، ويشارك فيه النجم العالمي سكوت إدكنز للمرة الثانية بعد مشاركته في فيلم حرب كرموز.

وكان النجم القدير محمود حميدة وعدد من نجوم السينما المصرية، احتفلوا يوم الثلاثاء الماضي بإطلاق فيلم "مطروح مطروح" في دور العرض بعد النجاح الكبير الذي حققته الأعمال بموسم الأضحى، وقاربت إيرادات الموسم على 200 مليون جنيه فى أقل من شهر.