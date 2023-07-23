بسبب ارتفاع قياسى فى درجات الحرارة.. عواصف رعدية تضرب البلقان (فيديو)

عرضت قناة يورونيوز الإخبارية فيديو مأساويًا يرصد الكوارث التي تسببت به العواصف الرعدية التي ضربت البلقان.

وظهرت في الفيديو الخسائر والأضرار التي طالت أسطح عدد من المنازل وتحطيم السيارات وقطع الطرق من قبل الأشجار المتساقطة وصولًا إلى انقطاع الكهرباء.

وأبلغت السلطات عن مشكلات في توزيع الطاقة وأضرار جسيمة، كما لقي أكثر من ثمانية أشخاص مصرعهم.

وتأتي هذه العاصفة الشديدة في البلقان في الوقت الذي تواجه فيه أنحاء كثيرة من العالم ظروفًا مناخية قاسية بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.