الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: ثورة 23 يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ 70 عامًا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثورة 23 يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ 70 عامًا ومضت في طريقها تبني مصر جديدة في زمنها ويعلو شأنها شرقًا وغربًا لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطني في جميع أنحاء العالم.

وأضاف في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن ثورة يوليو قطعت شوطًا مهمًا لتمكين قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال، وأعطتهم مكانًا يليق بهم طال انتظارهم واشتياقهم له".

كما أكد الرئيس السيسي، أن ثورة يوليو حققت إنجازات عظيمة في كثير من الأحيان، وتعثرت مسيرتها في أوقات أخرى، متابعًا: "وبعد 70 عامًا على تأسيس الجمهورية ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014، حيث مرّت مصر بفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر كان لازمًا أن نفكر بجدية في المستقبل".

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