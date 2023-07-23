الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، وقال الرئيس خلال كلمة بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، إن "الثورة تأتي لتذكرنا بكفاح من أجيال من شعبنا نظرت ذات يوم إلي المستقبل ورأته حرًا كريمًا لمصر وأبنائها، تطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية".

وتابع  الرئيس السيسي "أنها قدمت من أجل ذلك تضحيات هائلة حتى تواجدت ثورة يوليو الخالدة تلك المسيرة الممتدة التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية، واشتد عودها لتقف على قدمين ثابتتين مطالبة الاستعمار بأن يحمل عصاه على كاهله ويرحل".

الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو ثورة 23 يوليو ذكرى ثورة يوليو السيسي الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديدة

مصرع شاب عشرينى غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يتخطى 106 ملايين جنيه

الرئيس السيسى: ثورة يوليو قطعت شوطًا مهمًا لتمكين قطاعات كبيرة

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية