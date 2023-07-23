الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، وقال الرئيس خلال كلمة بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، إن "الثورة تأتي لتذكرنا بكفاح من أجيال من شعبنا نظرت ذات يوم إلي المستقبل ورأته حرًا كريمًا لمصر وأبنائها، تطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية".

وتابع الرئيس السيسي "أنها قدمت من أجل ذلك تضحيات هائلة حتى تواجدت ثورة يوليو الخالدة تلك المسيرة الممتدة التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية، واشتد عودها لتقف على قدمين ثابتتين مطالبة الاستعمار بأن يحمل عصاه على كاهله ويرحل".