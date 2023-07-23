آية مدني تهنئ الرئيس السيسي بذكرى الثورة: ما زلنا حتى الآن نجني ثمار ثورة 23 يوليو

هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس السيسي والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم، بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت مدني، في بيان لها اليوم، إن ثورة 23 يوليو سطرت بأحرف من نور بطولات ضباط مصر الأحرار الذين أبوا إلا أن يعيش وطننا الغالي مصر في عزة وشموخ، وكان من مكتسبات نضالهم تحرير البلاد من الاستعمار الأجنبي وتحويل النظام السياسي إلى الجمهورية.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ثورة 23 يوليو من أعظم الثورات التي مرت على تاريخ مصر حيث أنها غيرت مجرى التاريخ وحولت نظام الحكم من الملكية الذي كان يستبيح جهد وعرق الفلاح المصري إلى الجمهورية حيث الديمقراطية والسلطة الأولى والأخيرة للشعب.

وتابعت: كما أرست الثورة أيضًا قواعد العدالة الاجتماعية بما تم سنه من تشريعات وعلى رأسها قانون الاستصلاح الزراعي والذي سمح للفلاح المصري بتملك الأراضي وزراعتها والحفاظ عليها، مؤكدة : مازلنا حتى الآن نجني ثمار ثورة 23 يوليو ونعيش في مكتساباتها.

وتحل اليوم الذكرى الواحدة والسبعين على قيام ثورة ٢٣ يوليو والتى تمكنت من تحقيق عدة إنجازات أبرزها إلغاء الملكية ليصبح نظام الحكم جمهوري، وتأميم قناة السويس واسترداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي وإجبار الملك على التنازل عن العرش ثم الرحيل عن مصر إلى إيطاليا، وتوقيع إتفاقية الجلاء بعد أربعة وسبعين عاما من الاحتلال وبناء حركة قومية عربية للعمل على تحرير فلسطين وإلغاء دستور 1923 في ديسمبر 1952 وإعلان اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية في 18 يونيه 1953 كأول رئيس للجمهورية المصرية.

كما أعادت ثورة ٢٣ توزيع الثروة باصدار قانون الملكية كما حررت الفلاحين ودعمتهم بإصدار قانون الإصلاح الزراعي.