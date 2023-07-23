الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القاهرة 39 درجة وأسوان 45.. طقس شديد الحرارة على معظم المحافظات

درجات الحرارة
درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.


كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدودًا على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى 30 درجة.

 

ارتفاع في درجات الحرارة ارتفاع في درجات ارتفاع نسب الرطوبة أرصاد الجوية الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى والوجه البحرى الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى الوجه البحرى وجنوب سيناء الوجه البحري والسواحل الشمالية درجات الحرارة اليوم

الأكثر قراءة

مصرع شخص وإصابة 5 إثر انقلاب سيارة نقل فى سوهاج

سعر الدولار اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك المصرية

أخبار فاتتك| موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة ومى كساب تعلن وفاة والدها

سعر الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

تصريحات وزير المالية بشأن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 23-7-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور ادراة الازمات في مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة