أشهر الأغاني لعمالقة الزمن الجميل رددها المصريون في احتفالات 23 يوليو

يصادف اليوم الأحد، ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو التي كانت بمثابة انتصار كبير لدى المصريين وتعتبر من أهم الثورات التي حدثت في مصر.

وشارك الفنانون، الشعب المصري في الاحتفال بانتصار ثورة ٢٣ يوليو من خلال تقديم مجموعة من أشهر وأبرز الأغاني على مر التاريخ.

وتزامنا مع احتفال المصريين بهذا اليوم نرصد لكم في هذا التقرير، أبرز وأشهر النجوم الذين شاركوا فرحة الشعب المصري من خلال صوتهم الجميل المميز:

1 - كوكب الشرق أم كلثوم

كان لـ أم كلثوم طابع مميز في اختيار كلماتها الغنائية خصوصاً في الأغاني الوطنية لتحميس الجماهير في أوقات الثورة، حيث غنت كوكب الشرق أغنية “على باب مصر” في عام 1964، التي تعلق بها الشعب المصري وقتها وكانت من كلمات كامل الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب، وقدمت “يا جمال يا مثال الوطنية” وأغنية “حبيب الشعب”.

2 - العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ

يعرف أن العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ من أكثر المطربين الذين قدموا فنهم وصوتهم في احتفاليات ٢٣ يوليو، حيث قدم 4 أغاني وطنية بمناسبة الاحتفال بالثورة، وكانت أول أغنية اسمها “احنا الشعب” والتي قام بغنائها أمام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والأغنية الثانية كانت “حكاية شعب” كلمات أحمد شفيق ولحنها له كمال الطويل، وأغنية أخرى تحمل اسم “ثورتنا المصرية”، وأغنية "بستان الاشتراكية" من كلمات صلاح جاهين.

3 - الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب

قدم الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب العديد من الأعمال الغنائية احتفالاً بثورة ٢٣ يوليو التي أوضحت حبه الشديد للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومن ضمن تلك الأعمال “ناصر كلنا بنحبك”، وقدم أيضاً أغنية “أكبر حب”، وغيرها من الأعمال الفنية تقديراً لمجهودات الرئيس عبدالناصر.

4 - ليلى مراد

قدمت المطربة ليلى مراد أول أغاني ثورة يوليو وهي أغنية "نشيد التحرير"، وأهم عباراته "على الإله القوى الاعتماد" في عام 1953، وكانت وقتها من ضمن أهم الأغنيات التي عشقها المصريون وقتها وكانت من ألحان أحمد البيضاوي.