الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 23 يوليو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الفراخ
الفراخ

تنشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء والفراخ البلدي والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

 

ويحتوي التقرير على كل تفاصيل أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، وهي: الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الدواجن تختلف أسعارها في المحافظات التي تحظى بنسب عالية سواء في الإنتاج أو التربية، ولذلك يتم تحديد السعر بناء على القوى التنافسية الضيقة في المنطقة ذاتها وصولًا إلى القوى التنافسية الكبرى على المستوى العام.

 

أسعار الدواجن اليوم الأحد 23 يوليو 2023

تمثل أسعار الدواجن اهتمامًا للقارئ المصري بشكل يومي، على جوجل، وإليكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقًا لآخر تطورات السوق الداجنة، كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 53 و54 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 102 و103 جنيهًا.

 سعر كيلو الفراخ البلدي

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 94 و95 جنيهًا.

سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 49 و50 جنيهًا.

سعر البانية اليوم الأحد 23 يوليو 2023

 تصل أسعار البانية في محلات الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 165 لـ170 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 11.00 و12.00 جنيها، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 8 و9.9 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 7.50 و8.00 جنيهات.

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و56 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 99 و100 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولار بين 60 و61 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 113 و116 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 110 و113 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 114 و117 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان "أبيض هجين" الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان "هجين بياض" البالغ من العمر 14 يومًا ما بين 5.50 و6 جنيهات.

بورصة الدواجن الرئيسية أسعار الدواجن اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ البلدي سعر البانيه اليوم أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض

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