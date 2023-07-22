زيلينسكى: عقد اجتماع لمجلس أوكرانيا الناتو قريبًا لبحث تصدير الحبوب

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، أن اجتماع لمجلس أوكرانيا الناتو، سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث الوضع، بعد وقف العمل بصفقة الحبوب.

جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني في رسالة فيديو نشرت على قناته في التيليجرام.

وقال زيلينسكي إنه توجه إلى ينس ستولتنبرج باقتراح لعقد هذا المجلس على الفور، لإجراء مشاورات مناسبة بشأن الأزمة، لافتا إلي أنه سيتم عقد هذا الاجتماع خلال الأيام القريبة القادمة، حيث سيكون بمقدورنا التغلب على الأزمة الأمنية في البحر الأسود.

وفي وقت سابق من اليوم، ناقش زيلينسكي مع ستولتنبرج الوضع في البحر الأسود، بالإضافة إلى انضمام كييف للتحالف، حيث أعلن عن تحديد الخطوات ذات الأولوية والخطوات التي ينبغي اتخاذها لاحقا لفتح ممر للحبوب في البحر الأسود، وتشغيله بشكل مستدام.

أوكرانيا تناشد بولندا إعادة قرار منع تصدير الحبوب

وفي وقت سابق، ناشد رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، بولندا، إعادة دراسة قرار منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الحدود البولندية.

وقال شميهال، فى تصريحات، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية: "أولاً، أحبطت روسيا مبادرة حبوب البحر الأسود، والآن تدمر الموانئ الأوكرانية التى خرجت منها شحنات حبوب لعشرات البلدان فى جميع أنحاء العالم. وتريد روسيا أن تسبب الجوع وأزمة غذائية ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك.

وتابع: “لقد نجحنا فى تنفيذ عمليتين لغرس البذور فى ظروف صعبة للغاية. ويعمل المزارعون الأوكرانيون حتى فى الحقول الملغومة. إنهم يحصدون المحصول الثاني. ونبنى حاليًا منشآت لوجستية جديدة على الحدود الغربية، فلقد ضاعفنا مبيعات البضائع عبر نهر الدانوب ثلاث مرات”.

وأضاف: "نحن نفتح نقاط تفتيش جديدة ونوسع إمكانيات الحواجز الموجودة، وفى هذا الوقت الصعب للغاية، نسمع للأسف تصريحات من حلفائنا البولنديين بأن حدود الاتحاد الأوروبى للحبوب الأوكرانية ستغلق.