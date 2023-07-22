إطلالة مميزة لنسمة محجوب فى ختام مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية (صور)

محتوى غنائى ثرى ومتنوع جاء فى ختام فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية، إذ أحيت النجمة نسمة محجوب، مساء السبت، حفل ختام فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، بمشاركة فرقتها الموسيقية، ورفع الحفل لافتة كامل العدد.

فعلى مسرح سيد درويش وبين التطريب والغناء الغربى تألقت الفنانة نسمة محجوب بإطلالة مميزة عبرت عن ثقافة موسيقية واسعة، وأجادت استعراض مجموعة من أعمالها الخاصة إلى جانب باقة من المؤلفات العربية والأجنبية كان منها "ميدلي جوليا بطرس، ميدلي فوق النخل - قدك المياس، هتقوللي إيه، حب إخوات، الحب المستحيل، حكاية شعب، يا محروسة، كل شمس، اعتزلت الغرام، يا غاوي هروب، مستغربة، على طبيعتي، أنا موجود، لا أحد، أوراق الخريف" وغيرها.

وكانت الساحة الخارجية للمسرح قد شهدت فقرات فنية لطلاب فصل الجيتار تدريب الدكتور أحمد عبدالرحمن التابع لمركز تنمية المواهب تضمنت مختارات من الفلكلور الإسبانى وعدد من ألحان الموسيقى العربية الشهيرة.

وأكدت نسمة، فى تصريحات لـ "الدستور"، أن مشاركتها في فعاليات المهرجان فخر وشرف كبير لها، مشيرة إلى أن المهرجان يحقق الأهداف المطلوبة وينتظره الجمهور بشغف كبير من العام للعام، مشيدة بإدارة دار الأوبرا المصرية التي تنجح في رسم البهجة على وجوه الجمهور طوال العام من خلال الحفلات والفعاليات المختلفة، واستقطاب كبار النجوم ليشاركوا في كل المهرجانات الأوبرالية، تطويرًا للثقافة وحفاظًا على التراث الغنائي.