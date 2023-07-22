بالأسماء.. 5 مصابين في تصادم سيارتين بطريق 36 الحربي بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق 36 الحربي، أمام ميدان الرماية ما بين صنية أبوصوير ومدخل مدينة المستقبل.

إخطار بوقوع حادث تصادم بتصادم سيارتين على طريق 36 الحربي

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق 36 الحربي بميدان الرماية الواقع بين صنية أبوصوير ومدخل مدينة المستقبل مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.



أسماء المصابين وفي الحادث وحالتهم الصحية

وقالت مصادر طبية في المستشفى، إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث جرى إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم كل من شيماء السيد فرج علي 39 سنه الشيخ زايد مساكن الأطباء اشتباه كسر الزراع الأيسر كدمات، وليد محمد ابراهيم 45 سنه الشيخ زايد مساكن الاطباء اشتباه كسر بالكتف الأيسر كدمات، وكارما وليد محمد 5 سنوات جرح بالحاجب الأيمن 1 سم، ونارين وليد محمد إبراهيم 3 سنوات كدمات وسحجات، وعمر جهاد موسى سليمان 19 سنه جمعيه العاشر عز الدين كسر مضاعف بالفخذ الأيمن وكدمات.